Messina Futsal superato di misura dal Città di Palermo - Tempostretto

Un buon secondo tempo non è bastato ai giallorossi ad evitare la sconfitta nello scontro al vertice

PALERMO – Una gagliarda ripresa non è bastata al Messina Futsal per evitare la sconfitta di misura (6-5) sul parquet del Città di Palermo, dove si è assistito ad un copione molto diverso tra primo e secondo tempo. La sfida d’alta quota era valida per la 9ª giornata di ritorno del campionato di serie B di calcio a 5.

I rosanero passano subito in vantaggio grazie al gol di D’Orio. Immediato il raddoppio firmato Torcivia. Gli ospiti dimezzano le distanze al 4’ con la rete di Andrea Consolo, che finalizza uno schema da calcio d’angolo. I padroni di casa sono, però, micidiali nelle ripartenze e vanno altre due volte a bersaglio: a segno Torcivia e Sposito.

Dopo l’intervallo, il Messina Futsal cambia decisamente registro, pigiando il piede sull’acceleratore fin dalle battute iniziali. Everton Guanieri sfiora la realizzazione, che si concretizza al 5’ sul tiro di Nanni Piccolo. I ragazzi allenati da Marcelo Mittelman creano numerose occasioni e si riportano in scia nel punteggio con il centro di Guarnieri. Di Maria ristabilisce, però, il +2 (5-3).

La spettacolare staffilata di Morad Malouk vale il momentaneo 5-4. I peloritani attaccano con il “quinto di movimento” e vengono infilati da una geniale giocata di Torcivia. A 14” dalla sirena, Malouk sigla l’ultima marcatura del palpitante match. Da sottolineare, la grande correttezza dei protagonisti in campo e il “terzo tempo” vissuto negli spogliatoi, a coronamento, comunque, di una bella giornata di sport.

Risultati e classifica girone H

Risultati 22ª giornata: Arcobaleno Ispica-Casali del Manco 7-3; Città di Palermo-Messina Futsal 6-5; Monreale-Mascalucia C5 2-8; Città di Aci-Mirto 10-2; Real Termini-Villaurea rinv. 29/3. Riposavano: Ecosistem Lamezia e Drago Acireale.

Classifica: Mascalucia C5 42; Città di Palermo 39; Ecosistem Lamezia 35; Messina Futsal 34; Drago Acireale 26; Villaurea e Casali del Manco 22; Mirto 21; Città di Acri 19; Monreale e Arcobaleno Ispica 18; Real Termini 13.

