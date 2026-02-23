Messina Futsal, vittoria e certezza dei playoff in quel di Acri

Il poker firmato dalla doppietta di Caropi e le reti di Flores e Saccone valgono matematicamente un posto ai playoff in Serie A2

MESSINA – Il Messina Futsal ha fatto bottino pieno nella 16ª giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5. La squadra giallorossa ha calato il poker (4-1) in trasferta al Città di Acri, conservando, così, il primato, quando mancano due partite al termine della regular season.

Domani (martedì 24 febbraio, ndr) è in programma, infine, la semifinale di Coppa Italia, sfida secca, contro il Marsala 2012, che si disputerà sul parquet di Montepiselli con inizio alle ore 16. Niente da fare per l’Under 19, sconfitta dalla Drago Acireale (6-0) nel torneo nazionale di categoria.

Il torneo osserverà ora una settimana di riposo per riprendere il 7 marzo, quando il Messina Futsal, già matematicamente certo di un posto nei playoff, affronterà, al “PalaLaganà”, l’inseguitrice Gear Piazza Armerina, attualmente dietro di due punti, come il Marsala 2012. “Abbiamo conquistato un’importante e meritata vittoria – dichiara il direttore sportivo Giovanni Pinizzotto -, che ci ha assicurato la qualificazione ai playoff, nostro obiettivo stagionale, ora potremo alzare ulteriormente l’asticella e lotteremo fino all’ultimo per un qualcosa di ancora più rilevante per l’intera città”.

Città di Acri – Messina Futsal 1-4

Passati in svantaggio ad inizio gara, i ragazzi allenati da Giuseppe Fiorenza reagiscono con la necessaria determinazione, pareggiando grazie al gol dell’argentino Franco Flores. Il suo connazionale Juan Cruz Caropi opera poi il sorpasso. Nella ripresa, lo scatenato Cruz Caropi firma la doppietta personale del 3 a 1. Piccolo e compagni gestiscono la timida risposta dei calabresi e vanno nuovamente a bersaglio con Damiano Saccone, che fa calare il sipario sul match.

Risultati e classifica Serie A2

Risultati 16^ giornata Serie A2 (girone D): Città di Acri-Messina Futsal 1-4; Eur-Regalbuto 3-3; Marsala 2012-Junior Domitia 5-2; Mazara 2020-Blingik Soverato 7-3; Gear Piazza Armerina-Roma 3Z History 2-1.

Classifica: Messina Futsal 32; Gear Piazza Armerina e Marsala 2012 30; Mazara 2020 e Eur 26; Blingink Soverato 22; Regalbuto 20; Roma 3Z History 15; Città di Acri 11; Junior Domitia 10.