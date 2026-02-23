 "Fogna nel mare bandiera blu di Sant'Agata"

“Fogna nel mare bandiera blu di Sant’Agata”

Redazione

“Fogna nel mare bandiera blu di Sant’Agata”

lunedì 23 Febbraio 2026 - 17:30

La nota del vicepresidente del VI Quartiere, Salvatore Scandurra

Una fogna a cielo aperto che sversa nel mare Bandiera Blu di Sant’Agata. La prima denuncia, ancora inascoltata, del vicepresidente del VI Quartiere Salvatore Scandurra (Lega) risale al 16 agosto dell’anno scorso.

Nella nota, Scandurra segnalava le perdite di liquami in via Caporal e in via Caristi “probabilmente a causa delle dimensioni ridotte della conduttura e della frequente presenza di sabbia al suo interno”.

“È inaccettabile che a distanza di sei mesi l’Amam non abbia posto rimedio. Mi auguro che tra un taglio di nastro e l’altro, tra una corsa e l’altra a garantire contributi a pioggia, l’amministrazione Basile trovi il tempo per risolvere un problema che danneggia l’ambiente e mette a rischio la salute dei cittadini e la salubrità dei luoghi”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Policlinico di Messina. Intitolato a Sara Campanella un laboratorio dell’Unità di Igiene Ospedaliera
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED