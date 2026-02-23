“Fogna nel mare bandiera blu di Sant’Agata”

La nota del vicepresidente del VI Quartiere, Salvatore Scandurra

Una fogna a cielo aperto che sversa nel mare Bandiera Blu di Sant’Agata. La prima denuncia, ancora inascoltata, del vicepresidente del VI Quartiere Salvatore Scandurra (Lega) risale al 16 agosto dell’anno scorso.

Nella nota, Scandurra segnalava le perdite di liquami in via Caporal e in via Caristi “probabilmente a causa delle dimensioni ridotte della conduttura e della frequente presenza di sabbia al suo interno”.

“È inaccettabile che a distanza di sei mesi l’Amam non abbia posto rimedio. Mi auguro che tra un taglio di nastro e l’altro, tra una corsa e l’altra a garantire contributi a pioggia, l’amministrazione Basile trovi il tempo per risolvere un problema che danneggia l’ambiente e mette a rischio la salute dei cittadini e la salubrità dei luoghi”.