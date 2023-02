Messina. Gazebo per l'attesa degli aliscafi al riparo da pioggia e sole - Tempostretto

L'installazione è iniziata pochi giorni fa e si concluderà entro fine mese

E’ iniziato da qualche giorno il montaggio di una cinquantina di gazebo alla banchina Rizzo del porto di Messina, lì dove partono e arrivano gli aliscafi. Serviranno a realizzare percorsi coperti di instradamento agli imbarchi e attesa al riparo da pioggia e sole.

L’Autorità Portuale dello Stretto di Messina ha affidato i lavori, importo circa 100mila euro, che prevedono anche una nuova pavimentazione e dovrebbero concludersi entro fine mese.

In attesa di un progetto più ampio

Si tratta di un mini intervento provvisorio in attesa di un nuovo progetto, da 5 milioni, che prevede l’ormeggio dei mezzi navali veloci in affiancamento a pennelli perpendicolari alle banchine. L’obiettivo è quello di creare un percorso non esposto alle intemperie sin dalla stazione marittima, simile a quello previsto tra gli imbarchi pubblici e privati di Villa San Giovanni. In attesa del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l’Autorità Portuale punta ad avere il progetto disponibile entro l’estate, per poi avviare la gara.

A Villa San Giovanni

A Villa San Giovanni, invece, le banchine sono in concessione a Rfi e bisognerà attendere il progetto che prevede un nuovo terminal con la realizzazione di tre o quattro ormeggi per mezzi veloci, collegati alla stazione. In questo modo non ci sarà più la necessità di salire e scendere, magari con bagagli pesanti, all’interno del mezzo navale. A breve ci sarà una prima conferenza di servizi ma non c’è ancora piena intesa col Comune di Villa San Giovanni.