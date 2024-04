Messina, genitore litiga con un’insegnante e scatta la denuncia

L'episodio all'istituto Pascoli-Crispi, pur se non grave, riaccende i riflettori sui sempre più difficili rapporti tra docenti e genitori

MESSINA – Un altro episodio di discussioni dai toni molto sopra le righe tra insegnanti e genitori in una scuola messinese. Episodio che non ha avuto grosse conseguenze e che ha solo sfiorato la rissa ma che riaccende i riflettori sulla sempre maggiore problematicità che questo tipo di rapporto presenta negli istituti scolastici messinesi.

Rissa sfiorata

Stavolta è accaduto all’istituto comprensivo Pascoli-Crispi dove un papà ha fatto il suo ingresso per contestare al docente la gestione del figlio. La discussione è presto degenerata e l’insegnante si è recata al Pronto soccorso per farsi refertare, per essere poi dimessa con una diagnosi minima e assenza di danni seri. Ha poi denunciato l’episodio alla Polizia. Sono intervenuti gli agenti delle Volanti, ai comandi del dirigente Mario Venuto.

Il precedente

Adesso saranno la dirigenza dell’istituto e il Provveditore Stello Vadalà valutare eventuali approfondimenti, anche alla luce di quanto accaduto tempo fa all’istituto Nautico.