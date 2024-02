Nautico, studente sospeso per un mese. Il padre aveva aggredito un docente

La decisione del Consiglio d'Istituto

E’ stato sospeso per un mese lo studente del Nautico figlio dell’uomo che aveva aggredito due docenti. La decisione del Consiglio d’Istituto dopo l’indagine interna avviata dalla dirigente scolastica Daniela Pistorino, dopo aver raccolto varie testimonianze.

A parte, invece, le indagini della Polizia, per chiarire l’accaduto nella sede del Don Bosco, che ospita alcuni classi del “Caio Duilio”.

Secondo la versione del quattordicenne, la discussione col docente è scoppiata quando il professore lo ha convocato per interrogarlo, sospettando che il compito scritto consegnato dal ragazzo fosse stato copiato. Il quattordicenne si è invece rifiutato chiedendo di andare in bagno. A quel punto, racconta il giovane, sarebbe arrivata la reazione violenta del professore, che avrebbe esteso gli improperi anche ai familiari. I toni alti non si sono placati neppure con l’arrivo del papà del giovane, anzi è proprio allora che la situazione è degenerata.