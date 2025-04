Portato all'ospedale Piemonte, non è in pericolo di vita. Indagini in corso

Tre colpi di pistola alle gambe. Ieri sera, a Gravitelli, un giovane è stato ferito da uno sconosciuto, che poi è scappato via. Portato al pronto soccorso dell’ospedale Piemonte, non è in pericolo di vita.

Sul posto gli agenti delle Volanti, che stanno indagando insieme alla Squadra Mobile, partendo dalle dichiarazioni del giovane e di eventuali testimoni.