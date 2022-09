Messina-Giugliano anticipata alle 14:30. Aperta la prevendita - Tempostretto

La sfida è in programma allo stadio Franco Scoglio sabato 1 ottobre, il nuovo orario è stato concordato da entrambe le società

MESSINA – La partita di campionato tra Acr Messina e Giugliano vedrà i campani ospiti al Franco Scoglio sabato 1 ottobre. L’anticipo al sabato era già previsto dalla Lega che aveva programmato di giocare tutte le sfide del girone C in quella data. Il cambio dell’orario invece è stato dettato dalle esigenze delle due società che si sono accordate sull’anticipo della sfida: non più le 17:30, ma le 14:30.

La partita è delicata per la squadra allenata da Gaetano Auteri che deve cominciare a fare punti e il Giugliano è il primo avversario utile per questo scopo. La classifica vede i campani stare davanti al Messina di 7 punti in classifica, vedremo se i valori in campo saranno diversi da quanto dice la classifica.

I biancoscudati dopo la trasferta di Catanzaro hanno ripreso gli allenamenti nel pomeriggio di ieri, lunedì. Prevista per la giornata di oggi una doppia seduta, poi sino a venerdì 30 settembre, vigilia del match, previsti solo sedute di allenamento pomeridiane.

Aperta la prevendita per Messina – Giugliano

I biglietti si possono acquistare online sul sito di postoriservato.it e in tutti i punti vendita PostoRiservato.

I prezzi per i biglietti in occasione della gara saranno i seguenti:

Curva Sud: € 10, più diritti di prevendita;

Tribuna Centrale A: € 20, più diritti di prevendita;

Settore ospiti: € 10, più diritti di prevendita.

Ingresso gratuito per i bambini sino ai 6 anni (nati negli anni dal 2016 in poi)

Per quanto riguarda le tariffe a prezzo ridotto esclusivamente per la curva, invece:

Dai 7 ai 15 anni (nati negli anni dal 2008 al 2015): € 5 (per chi non è inserito in altre iniziative promozionali) più diritti di prevendita;

Donne e over 65 (dal 1957 in giù) in curva: € 7 più diritti di prevendita.

Articoli correlati