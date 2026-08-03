Messina, gli orari e le chiusure di biblioteca comunale e archivio storico

Novità per il mese d'agosto: il punto

MESSINA – Il Comune di Messina – Dipartimento Servizi alla Persona informa che, nel mese di agosto 2026, la Biblioteca comunale “Tommaso Cannizzaro” e l’Archivio storico saranno aperti al pubblico esclusivamente in orario antimeridiano, dalle ore 9 alle ore 13, secondo le giornate già definite nei mesi di giugno e luglio. È inoltre prevista la chiusura al pubblico per attività interne da lunedì 10 agosto a lunedì 24 agosto 2026.

Durante il periodo di chiusura, il personale resterà comunque disponibile per l’evasione di ricerche urgenti, contattando l’Ufficio tramite posta elettronica all’indirizzo biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it oppure telefonicamente al numero 0907723549/3499/3408.

L’Amministrazione comunale ringrazia gli utenti per la collaborazione e invita la cittadinanza a tenere conto delle variazioni di apertura nel periodo estivo.