Messina. I "Barcollanti" al parco urbano di Camaro: in scena il "Musical Variety" - Tempostretto

Da Mulan alla Sirenetta, fino a Matcovich e Stefano Benni: il gruppo di Sasà Neri sarà in scena mercoledì 27 dalle 21

MESSINA – Il Parco urbano per le arti di Camaro si prepara all’arrivo dello spettacolo “Musical Variety”, messo in scena dai “Barcollanti” di Sasà Neri mercoledì 27 luglio alle ore 21. A partecipare saranno anche gli allievi dei laboratori teatrali per bambini e per ragazzi attivati quest’anno nel quartiere per iniziativa dell’associazione Maria Regina.

Un po’ cabaret, un po’ varietà, lo spettacolo (con ingresso gratuito), inserito nel programma delle manifestazioni per la Festa di San Giacomo Apostolo, patrono di Camaro Superiore, sarà un mix di sketch e canzoni, con voci soliste e coro, ispirati ai musical “Mulan” e “La Sirenetta”, e due brevi atti unici ispirati a “L’imbroglietto” di Niccolò Matcovich, e “La topastra” di Stefano Benni. Con la regia di Sasà Neri e la direzione musicale di Giulio Decembrini, “Musical Variety” porta sul palco i performer Laura Motta e Simone Siclari (anche assistenti alla regia), Arianna Cama, Rosario Cipriano, Anna Curcuruto, Francesco Gerbino, Alessandra Gugliandolo, Betta Gugliandolo, Eleonora Mondello, Caterina Pastura, Giulia Roccisano, Viviana Romano, Serena Spartà, Marta Vita, Giulia De Domenico con Federica Sidoti “ospite speciale” e con gli allievi Giole Iannò, Francesco Leonardi e Giulia Pizzuti e Federica Trocino, Cecilia Sorrenti, Laura Bonazinga ed Emanuele Minutoli.