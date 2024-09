Messina, i direttori di giustizia scioperano

La protesta nazionale oggi anche nei palazzi di giustizia di Messina, Patti e Barcellona

In stato di agitazione oggi i direttori di giustizia di Messina, Patti e Barcellona, che aderiscono alla protesta contro la bozza ministeriale di riforma del personale.



Le ragioni della protesta

Nel distretto di Messina sono una cinquantina le unità dei direttori in servizio e la quasi totalità ha aderito al comitato nazionale spontaneo che porta avanti le ragioni del no al nuovo ordinamento previsto dal Ministero della Giustizia ed in questi giorni al vaglio della contrattazione sindacale. In particolare i direttori sono contrari alla cancellazione della loro figura professionale e il demansionamento in funzionari, a fronte dell’introduzione di nuovi quadri dirigenti alla cui selezione gli “ex direttori” non sarebbero però ammessi.

Il comitato nazionale

“Se la proposta va avanti e viene accettata dai sindacati – avevano spiegato in sostanza qualche settimana fa e avevano ribadito al sit in davanti il palazzo del Guardasigilli a Roma – saremo costretti a svolgere le nostre mansioni come pedissequamente previsto”