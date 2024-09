Tribunale, anche a Messina direttori di giustizia in stato di agitazione

I direttori di giustizia di Messina, Patti e Barcellona pronti allo sciopero contro la proposta ministeriale del nuovo ordinamento del personale

Direttori di giustizia in agitazione anche a Messina, come in tante altre sedi del paese, contro il nuovo ordinamento professionale proposto dal Ministero, che ora passa alla contrattazione. Ordinamento che, secondo i direttori, li “decapita” demansionandoli a funzionari, per delegare le loro funzioni ai nuovi quadri dirigenti. Quadri ai quali non è stato dato accesso agli stessi direttori.

Direttori pronti allo sciopero

Questo in estrema sintesi il motivo della protesta che ha convogliato i direttori di giustizia in un coordinamento nazionale spontaneo, di cui fa parte anche tanto personale messinese.

La manifestazione a Roma

Il coordinamento ha manifestato ieri a Roma e anche i direttori di tutte le sedi messinesi, Barcellona, Patti e Messina, hanno sottoscritto il documento inviato ai vertici dei rispettivi uffici e al ministero. Pronto lo sciopero entro fine mese se al tavolo delle trattative sindacati-Ministero la bozza sarà sottoscritta.