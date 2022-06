Messina, i nuovi presidenti delle Circoscrizioni - Tempostretto

Quattro presidenze delle Municipalità vanno al centrodestra, una a Sicilia Vera e una al centrosinistra

MESSINA – Ecco i nuovi presidenti delle Circoscrizioni alle amministrative a Messina. Le presidenze vengono assegnate quattro al centrodestra, una a Sicilia Vera e una al centrosinistra (nella foto i sei eletti).

4 presidenti di centrodestra, di cui 3 di Ora Sicilia

Prevale il centrodestra nelle Circoscrizioni. Fanno eccezione Alessandro Costa nella prima Municipalità per Sicilia Vera e Matteo Grasso (centrosinistra) per la IV circoscrizione. Se nella prima Municipalità assistiamo alla novità della formazione politica che ha sostenuto il nuovo sindaco Basile, nella IV il centrosinistra ottiene un risultato in controtendenza rispetto al dato generale che la vede come terza forza a queste elezioni.

Come centrodestra, vincono Davide Siracusano (unico presidente riconfermato) nella seconda, Alessandro Cacciotto (Fratelli d’Italia) nella terza, Raffaele Verso nella quinta, Francesco Pagano nella VI Circoscrizione. Gli ultimi due, al pari di Siracusano, fanno parte di Ora Sicilia, la formazione politica del deputato regionale Luigi Genovese, figlio di Francantonio Genovese.

Luigi Genovese ha così commentato il successo: “Il nostro è un movimento che potrà contare, oltre che sul gruppo di opposizione più ampio e anagraficamente più giovane del prossimo Consiglio, anche su tre presidenti di Circoscrizione e su un numero molto consistente di consiglieri eletti, senza eccezioni, in ognuna delle sei Municipalità. Ora punteremo a potenziare la nostra realtà politica, scommettendo sui giovani”.

Articoli correlati