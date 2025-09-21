 Messina. I The Kolors a Piazza Duomo dopo la pace con l'amministrazione

domenica 21 Settembre 2025 - 08:33

Archiviate le polemiche sulle prenotazioni a pagamento, il gruppo si esibiisce stasera con ingresso gratuito

MESSINA – Dopo gli Zero Assoluto, i The Kolors. Stasera l’appuntamento con la band, con ingresso gratuito, archiviate le polemiche con l’amministrazione comunale. Non più all’Arena Capo Peloro ma a Piazza Duomo. “Un sogno per me” ha affermato in un video Stash, pubblicato poi dal sindaco Federico Basile. Tanto il leader della band quanto il sindaco hanno spiegato che è stato chiarito il caso delle prenotazioni a pagamento, poi rimborsate, e che il cantante aveva criticato sui social.

Basile su Facebook ha scritto: “Lui stesso si è detto dispiaciuto per non aver potuto esibirsi a causa dei problemi di salute e per le conseguenti polemiche. Ci siamo chiariti e abbiamo concordato insieme una nuova data. Una scelta che garantirà una capienza maggiore e, soprattutto, ci permetterà di vivere tutti insieme la musica dei The Kolors”.

Tra le loro canzoni più famose, “Italodisco”, “Un ragazzo una ragazza”, “Tu con chi fai l’amore”, “Pronto come va” e tanti altri.

