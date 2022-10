Messina, ignoti portano via la seduta di una panchina del tram - Tempostretto

L'accanimento verso il bene pubblico a Messina continua a riservare spiacevoli sorprese,

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: il nostro lettore è convinto che si tratti di “un ladro accattone che non risparmia nemmeno una seduta… già, perché di ferro…l’avrà venduta.” Con molta probabilità sarà andata proprio in questo modo. In ogni caso, non è piacevole osservare questo accanimento verso il bene pubblico, qualunque sia il motivo che ne stia alla base. Speriamo che adesso chi di dovere intervenga per ripristinare al più presto la panchina.