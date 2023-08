Messina, il 23 agosto meno acqua nei rubinetti: ecco dove - Tempostretto

Amam annuncia la riduzione della fornitura: la mappa dei possibili disagi

MESSINA – Ci potrebbe essere qualche disagio nella distribuzione dell’acqua in alcune zone della città, giorno 23 agosto, per via di lavori alle tubature in corso.

Lo comunica Amam che annuncia la riduzione dell’afflusso di acqua nei rubinetti nelle seguenti aree del centro e nord: via Catara Lettieri, Camaro San Paolo, Camaro San Luigi, Bisconte , Via polveriera, salita Messina 2, salita Montesanto, C.da San Corrao e parte alta di Gravitelli; parte alta della via Torrente Trapani; via Puntale Arena, via Adda, via Carrai, via Varatia, via Trebbia, via Grattoni, via 108; c.da Scoppo e c.da Caprera; Bisconte; San Licandro e tutta la zona a monte del viale Regina Elena; c.da Citola, Annunziata Alta, Campo Italia; i villaggi collinari della zona nord (Marotta, Papardo, Castanea, Masse, Curcuraci, Faro Superiore – dalla via Torrente Papardo verso Sant’Agata), Sant’Agata, Ganzirri, Torre Faro e Mortelle.