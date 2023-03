Messina, il "bombarolo" evita il processo? - Tempostretto

Slitta di un anno il processo al 52enne messinese accusato dei raid incendiari a Tremestieri del marzo 2022

MESSINA – Slitta di un anno il processo al 52enne messinese accusato dei raid incendiari a Tremestieri del marzo 2022. Lo ha deciso il giudice che si sta occupando del suo caso e che si è trovato davanti la valutazione del perito nominato dal Tribunale per valutarne le condizioni psichiche. Valutazione che sostanzialmente conferma il disturbo ma indica che si tratta di un disagio psichico che può essere tenuto sotto controllo con i farmaci.

Per stabilire se l’uomo può essere processato o meno, quindi, per chiarire se al momento del fatto era capace di intendere e volere e quali sono le sue condizioni oggi, il Tribunale ha rinviato tutto alla prossima udienza, tra circa 12 mesi. L’obiettivo è anche, entro quella data, trovare eventualmente una struttura che possa prendersi cura del cinquantaduenne.

A sollevare il dubbio sulle sue condizioni era stato il difensore, l’avvocata Pina Abbate, che aveva portato in aula la documentazione relativa alle cure e le visite fino a quel momento effettuate. Il legale aveva già presentato le carte mediche che davano conto di un trascorso difficile, al momento dell’arresto. Ad individuare l’autore dei due episodi di vetture date alle fiamme, nell’area di parcheggio della zona sud, era stata la Polizia. Risalire all’autore non è stato difficile, scoperto anche il “movente”: presunti dissidi con una famiglia residente nella palazzina attigua, assistita dall’avvocato Luigi Giacobbe, dovuti anche ai comportamenti difficili dell’uomo.