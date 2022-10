Messina. Il consigliere De Leo è l'ottavo deputato di De Luca all'Ars. Resta fuori Genovese - Tempostretto

L'annuncio dell'ex sindaco. Concluse le operazioni dell'Ufficio circoscrizionale centrale presso il Tribunale di Messina"

di Carmelo Caspanello

MESSINA – “Sud chiama Nord ha conquistato tre seggi al Parlamento regionale e non due”. A dare l’annuncio, alle 17, è stato il leader del movimento ed ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, non appena appreso l’esito della rivisitazione dei verbali eseguito dall’Ufficio Circoscrizionale centrale presso il tribunale di Messina. L’operazione è stata seguita passo passo dal presidente di Sicilia Vera, e neo deputato regionale, Giuseppe Lombardo. Il neo deputato regionale è il consigliere comunale di Messina Alessandro De Leo. Le preferenze riportate, in seguito alla revisione della documentazione, sono 65.684 anziché 65.289. Il seggio è stato perso dai Popolari autonomisti (Luigi Genovese). La ripartizione dei seggi a Messina, in seguito alle elezioni regionali dello scorso 25 settembre, adesso è la seguente: 3 parlamentari vanno a “Cateno De Luca sindaco di Sicilia Sud chiama Nord” ed uno Pd, Fdi, Fi, M5S e Prima l’Italia. A seguire l’iter l’avv. Gaetano Majolino che spiega: “Oggi si è svolta l’ultima riunione dell’ufficio centrale circoscrizionale che ha determinato i voti di lista definitivi delle liste provinciali dopo aver esaminato i verbali di tutte le sezioni. Al termine dei lavori sono stati riscontrati 65.684 voti alla lista “De Luca sindaco di Sicilia” che le consentono di determinare 2 quozienti interi ed un resto di 14.340 voti utili ad assegnare il settimo seggio degli otto della provincia di Messina”.

Novità anche in Consiglio comunale

“Grande soddisfazione” è stata espressa da Cateno De Luca. A questo punto ci saranno novità anche per quanto riguarda la presidenza del Consiglio comunale nel momento in cui, a breve, Cateno De Luca rassegnerà le dimissioni. De Leo era il più accreditato alla carica più importante in seno all’Assemblea. De Luca porta all’Assemblea regionale siciliana un bagaglio di 8 deputati. I gruppi all’Ars saranno due: Sicilia Vera e Sud chiama Nord.

L’ERRORE NELLA COMUNICAZIONE DEI DATI

De Luca e Lombardo hanno specificato che “non è stato presentanto alcun ricorso. Sono state presentate all’Ufficio circoscrizionale delle osservazioni firmate dalla nostra delegata di lista, l’assessore Liana Cannata. Gli errori – aggiunge Cannata – riguardavano le comunicazioni del Comune alla prefettura e all’assessorato regionale. Adesso, quanto accertato dall’ufficio Circoscrizionale centrale di Messina sarà trasmesso all’Ufficio Circoscrizionale regionale”.