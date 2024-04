Vespisti jonici al raduno mondiale. C’è anche il 76enne Tino: “Sempre in sella da 62 anni”

I soci del Vespa club Roccalumera hanno partecipato all'evento internazionale di Pontedera. Il prossimo anno raduno nazionale nella riviera jonica

ROCCALUMERA – Quindici vespisti del Vespa Club Roccalumera – Riviera Jonica hanno preso parte al Vespa World Days 2024, che si è svolto dal 18 al 21 aprile a Pontedera. Una scelta chiaramente non casuale quella della cittadina pisana, perché è lì che nel 1945 la Piaggio chiamò l’ingegnere aeronautico Corradino D’Ascanio per fargli progettare un motociclo a basso costo e di largo consumo. Nacque così la Vespa, brevettata il 23 aprile del 1946. Il Vespa World Days 2024, organizzato ogni anno dal VWC (Vespa World Club) per celebrare lo scooter più famoso al mondo, ha coinciso con il 100° anniversario dello storico stabilimento toscano e il 140° anniversario di Piaggio.

La “Woodstock” del vespismo

È stata un’edizione da record, con diecimila Vespe accorse da tutti i paesi d’Europa e rappresentanze da diverse parti del mondo: Australia, Hong Kong, Messico, Argentina, Filippine, Stati Uniti, Canada e Colombia. In totale, erano presenti 55 Vespa Club nazionali. Una vera e propria “Woodstock” del vespismo a cui non poteva mancare il Vespa Club Roccalumera – Riviera Jonica con la presenza di 15 persone registrate alla manifestazione, tra cui due over 70: Tino Di Bella, classe 1947, e Nunzio Caso, classe 1954. I due storici appassionati della Vespa sono stati intervistati dai media locali durante la manifestazione. “Ho iniziato ad andare in Vespa quando ero quattordicenne – ha raccontato Tino Di Bella a Il Tirreno – e da allora ho sempre avuto questa passione: da 62 anni sono in sella”. Al raduno hanno preso parte anche Nunzio Napoli, Immacolata Galluccio, Simone Napoli, Giampaolo Carrolo, Francesca Postorino, Salvatore Papa, Giuseppina La Motta, Agostino Moschella, Carmelo Dazi, Pietro Galli e Massimiliano Micalizzi.

“Un’esperienza indimenticabile”

La gita a Pisa, la bellezza di girare in Vespa per i colli toscani alla scoperta dei suoi rinomati borghi, il buon cibo e la buona compagnia hanno fatto da cornice all’evento di Pontedera. “Sicuramente memorabile – raccontano i vespisti jonici – è stata la visita al Museo Piaggio e alla fabbrica. Altrettanto degna di nota è stata la parata del sabato, che ha visto invadere le strade di Pontedera e delle colline limitrofe da uno sciame di Vespa, raggiungendo proporzioni impressionanti con un corteo di circa 15 km, con oltre 9000 Vespe accreditate e molte altre aggregatesi spontaneamente. Eccezionali sono stati tutti i cittadini locali, riversati sulle strade, rotonde e ponti, dimostrando un vero amore verso la Vespa e i vespisti, acclamandoci come portatori di simpatia e libertà.

In definitiva – concludono i soci del Vespa Club Roccalumera – Riviera Jonica – il Vespa World Days 2024 è stato un evento straordinario, al quale abbiamo partecipato con entusiasmo, consolidando il legame unico che unisce gli appassionati della Vespa in tutto il mondo”.

Il Vespa Club Roccalumera, nato nel 2015 per volontà di un gruppo appassionati, il prossimo anno festeggerà il decennale con il raduno nazionale che si svolgerà nella riviera jonica. Il club ha già organizzato tre raduni nazionali e partecipato a numerosi eventi. Lo scorso anno, ha preso parte per la prima volta al “Vespa World Days 2023”, svoltosi nella cittadina svizzera di Interlaken, con la partecipazione di 8 soci.