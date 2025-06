Messina, il Consiglio chiede due opere connesse al ponte: l’Acquario e lo svincolo di Giampilieri

Lungo dibattito e poi l'approvazione della proposta di delibera che sarà inviata al ministero. La copertura del torrente S. Filippo sarà richiesta in un altro documento

MESSINA – Se n’è iniziato a parlare in commissione Ponte nel novembre 2024 e dopo 8 mesi si è arrivati a una sintesi: il Consiglio comunale chiederà al ministero delle Infrastrutture di farsi portavoce per l’inserimento dell’acquario dello Stretto e lo svincolo di Giampilieri tra le opere connesse (e non compensative), da far realizzare alla Stretto di Messina spa. La proposta di delibera, presentata dal presidente della commissione Ponte Pippo Trischitta, a nome di tutti i componenti, è stata approvata nel pomeriggio del 17 giugno con 25 voti favorevoli e un astenuto.

Scontro sugli emendamenti (che saltano)

Ma quella che sembrava dover essere una votazione semplice in realtà ha portato a un pomeriggio lungo, con uno scontro tra Pd e Prima l’Italia-Lega e, prima ancora, all’esasperazione dello stesso Trischitta in avvio, quando era stata espressa da Cosimo Oteri, di Prima l’Italia, la volontà di presentare un emendamento per inserire la copertura del torrente San Filippo. Trischitta, però, ha spiegato (con toni non molto pacati) di aver già dato tempo ai consiglieri nelle scorse settimane per presentare eventuali idee così da non portare a Roma un documento “emendato”, ma nella forma qualcosa di più “pulito”. Alla fine, dopo una sospensione e una riunione dei capigruppo, è stato deciso che la copertura sarà inserita in un’apposita delibera, con eventuali altre proposte di opere connesse o compensative, che sarà discussa già dalla prossima seduta di commissione, forse già venerdì 20.

Russo contro Oteri

Il dietrofront ha portato all’attacco politico di Alessandro Russo, che ha chiesto quindi perché presentare due delibere come se fosse una prioritaria rispetto all’altra, espresso i propri dubbi su un documento da votare “in blocco” e senza modifiche, e ricordato durante lo scontro con Oteri che il Pd da tempo si batte per queste stesse opere, che però devono essere “sganciate dall’opera Ponte”. Un botta e risposta aspro, con il rappresentante di Prima l’Italia ad additare i dem come membri del “partito del no a prescindere” e Russo a rispondere spiegando la posizione del Pd, che in realtà avrebbe voluto indirizzare il documento al sindaco in qualità di rappresentante della città, per fargli prendere un impegno formale nel rappresentare le richieste dei messinesi.