Messina, il luogotenente Sirni in congedo dopo 41 anni di servizio nell'Arma - Tempostretto

MESSINA – Dopo 41 anni di servizio, di cui 25 quale comandante del Nucleo comando della Compagnia carabinieri di Messina Centro, il luogotenente con cariche speciali Angelo Michele Sirni, 60enne, originario di Cerami (En), lascia il servizio attivo nell’Arma. Al suo posto subentra il parigrado Cosimo Sorrenti, proveniente dal Nucleo investigativo del Reparto operativo del Comando provinciale di Messina.

Il sottufficiale Sirni è giunto nella Città dello Stretto nel 1991, proveniente dal Nucleo operativo della compagnia carabinieri di Gioia Tauro (Rc), per poi essere assegnato al Nucleo operativo della Compagnia di Messina Centro dove, dal 1997, ha assunto il Comando del Nucleo Comando. Il 14 dicembre 2022, col grado di Luogotenente carica speciale, è stato posto in congedo per anzianità.