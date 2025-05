Messina. Il parco di Montepiselli diventa la “Pineta dell’Abbraccio”

Dopo il recupero, l'inaugurazione e un nuovo cartello all'ingresso: "In questo luogo è obbligatorio abbracciarsi"

MESSINA – Dopo trent’anni di abbandono e degrado, la storica pineta comunale di Montepiselli è tornata a nuova vita e adesso viene restituita alla città come “Pineta dell’Abbraccio”. Un nuovo punto di riferimento per la comunità, inaugurato ufficialmente dall’Amministrazione Basile, in continuità con il lavoro avviato dalla precedente giunta De Luca, in collaborazione con Messina Social City, Amam e Msbc.



Questo spazio verde, un tempo discarica, era già stato recuperato due anni fa, accogliendo al suo interno uno “spazio gioco” che ospita quotidianamente 50 bambini tra i 18 e i 36 mesi. Le famiglie del quartiere hanno presto imparato ad apprezzare la pineta, grazie anche ai giochi inclusivi e al book sharing. La scelta del nome “Pineta dell’Abbraccio” consolida questa vocazione all’accoglienza e alla condivisione.

La festa di inaugurazione ha visto la partecipazione di numerose famiglie con bambini e cittadini che hanno preso parte alla merenda biologica a base di miele e pane accompagnata anche da momenti musicali. Al centro dell’evento, il nuovo cartello la “Pineta dell’Abbraccio. In questo luogo è obbligatorio abbracciarsi”, pensato come punto Instagrammabile dove scattare una foto e condividere un momento speciale con l’uso dell’hashtag #abbraccioinpineta.



“Non ci siamo limitati a restituire alla città uno spazio verde e curato, ma abbiamo fatto di questo spazio una tappa delle emozioni, un luogo simbolo, dove le persone possano ritrovarsi, abbracciarsi, stare insieme e costruire ricordi che rafforzano il loro legame con Messina. Un abbraccio alla natura, alla comunità e a un futuro più sostenibile,” ha dichiarato la presidente della Messina social city, Valeria Asquini.

La Pineta dell’Abbraccio vuole diventare uno dei luoghi simbolo del legame tra i cittadini e l’ambiente. Il cartello fotografico all’ingresso è un invito affinché ognuno possa lasciare un segno, un ricordo, una foto che celebri un momento speciale condiviso con la natura.