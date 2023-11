Messina. "Il pensiero della Sicilia prima dei greci" - Tempostretto

Nuovo evento alla Biblioteca regionale sabato 11 novembre con il glottologo Dedola e il maestro Lanza

MESSINA – Nuovo evento alla Biblioteca regionale di Messina. Sabato 11 novembre 2023, alle ore 16:30, presso la sala lettura della Biblioteca Regionale Universitaria di Messina, si terrà la Lectio magistralis a cura del glottologo seminista, professore Salvatore Dedola “Il pensiero della Sicilia prima dei Greci. Conferenza sulle popolazioni primitive in Sicilia.”

Dopo i saluti istituzionali e l’Introduzione, la Direttrice, Tommasa Siragusa, coordinerà l’intervento del maestro Paolo Lanza, iconografo bizantino che si è formato alla scuola dei Monaci del Monte Athos e dei maestri russi.

Alla ricerca delle radici delle civiltà delle antiche popolazioni presenti in Sicilia, attraverso la disquisizione dell’illustre Esperto, si ripercorrerà il pensiero della Trinacria prima dei Greci, anche a mezzo di

narrazioni dei miti e delle leggende ancestrali del territorio.

Salvatore Dedola è glottologo (ramo: germanista, tesi di laurea sulla lingua gotica). Si è formato alla scuola romanza e indo-europeista, cioè alla scuola di Max Leopold Wagner, nonché alla scuola del germanista Paolo Ramat. Per l’archeologia, si è formato alla scuola di Giovanni Lilliu. E’ socio da 50 anni del Club Alpino Italiano, del quale è stato presidente in Sardegna e a Cagliari. Da studioso appassionato affronta lo scibile della Sardegna, materia per materia, con un metodo tutto proprio, il metodo “olistico”, ossia esaminando le grammatiche e i dizionari relativi ad ogni lingua apparsa nel Mediterraneo sin

dall’origine della scrittura.

Ha inaugurato una collana semitica presso l’Editrice “Grafica del Parteolla”, pubblicandovi le seguenti opere: “I Pani della Sardegna”, “La Flora della Sardegna”, “I Cognomi della Sardegna”, “La Toponomastica in Sardegna”, “Monoteismo Precristiano in Sardegna”, “Grammatica della Lingua Sarda Prelatina”; “Enciclopedia della Civiltà Shardana” (cinque tomi); “Nuovo Dizionario Etimologico della Lingua Sarda”; “Dizionario Etimologico del Sassarese”; “Stele di Nora – Colonna di Santu Jacci – Vaso di Strisáili, Vaso di Dueno”; “Pellìtos Sardos, Vēr Sācrum”.

Infine Dedola ha pubblicato la riedizione migliorata de“I Cognomi della Sardegna” nonché la “Grammatica Storica ed Etimologica della Lingua Sarda”. Ultima opera è il “Dizionario Etimologico della Lingua Gotica”. È in preparazione il “Dizionario Etimologico della Lingua Mediterranea”, un ponderoso dizionario in più tomi dove vengono confrontate etimologicamente tutte le lingue (e “dialetti”) delle sponde mediterranee.