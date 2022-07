Messina. Il primo Consiglio dell'era Basile, si vota per De Luca presidente e Pergolizzi vice - Tempostretto

Oggi alle 17, a Palazzo Zanca, il giuramento dei neo eletti e l’elezione di chi presiderà l'assemblea consiliare nel segno di Sicilia Vera

MESSINA – Oggi alle 17 comincia una nuova fase. Finalmente si insedia il nuovo Consiglio comunale, quello con il premio di maggioranza a sostegno di Federico Basile sindaco. Come più volte annunciato, Cateno De Luca, forte del sostegno dei venti consiglieri, sarà eletto presidente del Consiglio.

Con una seconda delibera e una votazione separata, si procederà alla nomina del vicepresidente vicario, sempre di Sicilia Vera: il prescelto dovrebbe essere, eletto nella lista Basile sindaco, Nello Pergolizzi (nella prima foto, mentre nella seconda si trovano De Luca, Basile e la segretaria generale/direttrice generale Carrubba al momento del giuramento del sindaco).

Già capogruppo del gruppo misto nel precedente Consiglio e a favore dell’amministrazione De Luca, Pergolizzi (al quarto mandato) presenta le caratteristiche giuste, secondo la valutazione di Sicilia Vera, per svolgere un ruolo fondamentale in questa fase. Per una terza delibera, con la nomina di un altro vicepresidente, si procederà eventualmente in una fase successiva. Sicilia Vera non intende eleggere un secondo vicepresidente, ad esempio assegnandolo alle opposizioni.

Il programma del primo giorno di Consiglio

Alle 17, nell’aula di Palazzo Zanca, su convocazione del presidente uscente Claudio Cardile, il Consiglio si riunisce in adunanza ordinaria e seduta pubblica, con all’ordine del giorno il giuramento dei consiglieri neo eletti; la surroga dei consiglieri dimissionari, come gli assessori riconfermati nella nuova amministrazione. E ancora: si prevede la verifica delle condizioni di eleggibilità, convalida, incompatibilità; l’elezione del presidente del Consiglio comunale e dei vice presidenti.

Per l’imminente vicepresidente vicario Pergolizzi, il secondo vicepresidente “non è previsto dalla legge. La stessa legislazione offre la possibilità di una seconda carica, nell’ufficio di presidenza, ma ciò che è necessario, per rispettare l’indicazione normativa, è la nomina del vicepresidente vicario”.

De Luca: “Sarò presidente pro tempore al Consiglio comunale”

Ha annunciato il leader di Sicilia Vera, Cateno De Luca: “Messina è un caso unico: solo qui governa un monocolore senza le coalizioni di centrodestra e centrosinistra. Il mio futuro prima di vincere alla Regione? Mi candido alla presidenza del Consiglio comunale. Il tempo di eliminare l’obbrobrio dell’astensione come voto contrario, con una riforma del regolamento, e a dicembre mi diimetterò. Salvatore Caruso subentrerà per la mia lista e io farò il sindaco di Sicilia, con la presidenza della Regione”.

