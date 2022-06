Messina. Il premio di maggioranza assegnato alle liste di Basile - Tempostretto

La decisione dell'Ufficio centrale elettorale dopo un'attesa lunga 17 giorni

IN AGGIORNAMENTO – Con il 45,12 alle liste per Basile sindaco, il giudice Bonanzinga annuncia il premio di maggioranza. 20 seggi alle due liste di Sicilia Vera, per Basile e con De Luca, e a Prima l’Italia. Domani mattina si saprà se 7 seggi o 8 vanno al centrodestra e 5 o 4 al centrosinistra. “Una grande soddisfazione e una grande responsabilità”, è stato il primo commento di Giuseppe Lombardo, presidente di Sicilia Vera.

Un’attesa lunga 17 giorni. Oggi, dalla mattina fino alle 19.30 circa, l’ultima estenuante verifica a cura dell’Ufficio centrale guidato dal magistrato Corrado Bonanzinga. Errori su errori a cui l’ufficio ha cercato di rimediare. Tanti i consiglieri, nell’assemblea consiliare, probabilmente eletti o in bilico, in attesa della proclamazione che avverrà forse venerdì. Da Calabrò e il super presente Alessandro Russo a Dario Zante e il veterano Trischitta, l’attesa è stata lunga.

Durante tutta la giornata la suspense riguardava il premio di maggioranza. “Ma sia che le tre liste di Basile lo prendano o meno, al terzo Consiglio ci saranno i consiglieri folgorati sulla via di Damasco e pronti ad appoggiare chi governa”, ha predetto con ironia un ex consigliere di grande esperienza.

Alla fine l’Ufficio centrale ha deciso: scatterà il premio per il sindaco Federico Basile che conquista così 20 seggi e la maggioranza in Consiglio comunale.