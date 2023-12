Messina. Il professore Pergolizzi presidente dell'Associazione italiana radioterapia e oncologia clinica - Tempostretto

Il direttore dell’Unità operativa complessa di Radioterapia del Policlinico è stato nominato in occasione dell’ultimo congresso nazionale tenutosi a Bologna

MESSINA – Il professore Stefano Pergolizzi, direttore dell’Unità operativa complessa di Radioterapia dell’Azienda ospedaliera universitaria “G. Martino”, è il nuovo presidente eletto dell’Associazione italiana radioterapia e oncologia clinica (Airo) per il biennio 2024-2025.

Pergolizzi è stato nominato in occasione dell’ultimo congresso nazionale tenutosi a Bologna. Dal 2026 sarà anche operativo con la carica di presidente con ulteriori compiti. Un riconoscimento significativo che testimonia l’impegno da sempre profuso in questa disciplina e che al tempo stesso valorizza il ruolo centrale della radioterapia siciliana in termini di qualità e appropriatezza delle cure, in linea con gli standard nazionali e internazionali.

Ordinario di Radioterapia, il Prof. Pergolizzi, già Presidente dell’Associazione Italiana di Radiobiologia (Airb), è anche direttore della Scuola di specializzazione di Radioterapia dell’Università degli studi di Messina.

L’Airo ha, tra i suoi scopi, quello di contribuire al progresso e allo sviluppo della Radioterapia e dell’Oncologia clinica italiana, alla promozione e al finanziamento della ricerca scientifica, dell’insegnamento e aggiornamento culturale e scientifico dei soci. Si prefigge, inoltre, di elaborare linee guida, trials e ricerche scientifiche anche in collaborazione con Agenzie regionali, Società scientifiche ed altri enti, organismi o istituzioni; di valorizzare la professionalità del radioterapista e il razionale incremento qualitativo e quantitativo dei centri di Radioterapia oncologica; di promuovere una piena collaborazione con le Istituzioni ai fini del migliore sviluppo della radioterapia.