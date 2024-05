Messina in allerta antincendio, esercitazione per la sicurezza del territorio

Test della Protezione civile: fiamme simulate al monastero di San Placido Calonerò

di Carmelo Caspanello

MESSINA – In un’epoca in cui il cambiamento climatico aumenta la frequenza e l’intensità degli incendi boschivi, la prevenzione e la preparazione diventano fondamentali. Ancor di più con l’avvicinarsi dell’estate. Sabato 25 maggio, Messina sarà teatro di un’importante esercitazione antincendio denominata “Exe Aib Messina” L’evento si terrà presso il Monastero di San Placido Calonerò, sede dell’Istituto Agrario “Pietro Cuppari” sulla Strada statale 35, nella frazione di Pezzolo. Organizzata dal dipartimento della Protezione civile regionale, l’esercitazione mira a testare la prontezza e la cooperazione delle strutture operative coinvolte nella lotta agli incendi boschivi e d’interfaccia. Con l’arrivo dell’estate e delle alte temperature, la necessità di un’efficace strategia di prevenzione è più urgente che mai.

Una Giornata di collaborazione e addestramento. L’esercitazione vedrà la partecipazione di volontari e mezzi di vari enti, tra cui Vigili del Fuoco, Corpo Forestale Regionale, Dipartimento Sviluppo Rurale, Servizio Emergenza e il Servizio Territoriale di Messina della Protezione Civile Regionale. La giornata sarà scandita da interventi formativi, simulazioni di scenari di incendi boschivi e d’interfaccia, e la verifica del sistema di comunicazioni via radio in emergenza, con un particolare focus sul ruolo dei volontari.

Le autorità in prima linea. L’esercitazione si aprirà con un briefing durante il quale verranno illustrati gli obiettivi e le attività della giornata. Al briefing parteciperanno importanti autorità locali e regionali: il Sindaco della Città Metropolitana di Messina, Dott. Federico Basile, il Direttore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Ing. Felice Iracà, il Dirigente del Corpo Forestale della Regione Siciliana, Dott. Giovanni Cavallaro, il Dirigente del Servizio del Dipartimento Sviluppo Rurale di Messina, Dott. Giovanni Dell’Acqua, il Dirigente del Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Messina, Ing. Bruno Manfrè, e il Dirigente Scolastico dell’Istituto “Cuppari”. Il Direttore Generale della Protezione Civile Siciliana, Ing. Salvo Cocina, chiuderà la giornata con il suo intervento. L’esercitazione “Exe Aib Messina” non è solo una prova operativa, ma un’importante occasione per rafforzare la collaborazione tra i vari enti coinvolti nella protezione del territorio. Un evento cruciale per garantire una risposta coordinata ed efficace agli incendi, proteggendo così il nostro ambiente e le nostre comunità.

Programma dell’esercitazione: