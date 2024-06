S. Antonio, la processione dopo il successo della Notte bianca

Ieri una marea di fedeli, oggi tocca al tradizionale Carro trionfale

MESSINA – Si è confermata un successo la “Notte bianca per S. Antonio“. Stasera, alle 19.30, è in programma la processione ma intanto si è svolto un evento di festa tra cultura, spettacolo e animazione. Un appuntamento ormai da undici anni, alla vigilia della processione del Santo, nel quadro di una serie d’iniziative promosse dal rettore della Basilica, padre Mario Magro, e patrocinate dal Comune di Messina. Durante la Notte bianca, una marea di persone, ieri, si è riversata lungo il vasto perimetro di strada compreso tra le vie S. Cecilia, Cesare Battisti e Ghibellina, affollandole fino a notte fonda. Un risultato che non era poi così scontato quest’anno, data la concomitanza con il concerto sold-out di Geolier e il debutto dell’Italia agli Europei.

Eppure la forza di richiamo della Notte bianca con i concerti nel Santuario, i musei del quartiere Avignone e del tesoro aperti, le sale ex voto, il Crocefisso restaurato e gli spettacoli all’aperto, da undici anni, continua ad attirare i messinesi e non solo, che hanno risposto con una grande partecipazione.

La processione di Sant’Antonio

Stasera, 19.30, invece, prenderà il via la solenne processione del Carro trionfale. Per permettere i festeggiamenti in onore del Santo, sarà temporaneamente rivoluzionata la viabilità in centro città, intorno all’incrocio tra via Santa Cecilia e via Cesare Battisti.

Articoli correlati