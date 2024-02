Messina. Incendio in abitazione al piano terra in vico degli angeli

Le fiamme domate dai Vigili del fuoco, indagini in corso per accertare le cause

MESSINA – Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina è stato chiamato ad intervenire in seguito a un incendio che ha colpito un’abitazione situata in vico degli Angeli, nei pressi della Chiesa del Carmine. L’intervento è stato coordinato dal Capo squadra Pandolfino, che ha operato con una squadra di soccorso composta da personale specializzato e mezzi adeguati. Tra gli equipaggiamenti impiegati, è stato utilizzato un autopompa serbatoio (Aps) insieme a un pick-up dotato di modulo antincendio, che hanno consentito un’azione tempestiva e efficace.

Le fiamme, sviluppatesi all’interno dell’abitazione posta al piano terra, sono state domate grazie alla prontezza e alla competenza dell’intervento dei Vigili del fuoco. Una volta spento l’incendio, i locali sono stati interdetti dal funzionario di turno, l’Ing. Mirko Basile, per garantire la sicurezza dei residenti e degli operatori sul posto.

Al momento, le cause che hanno scatenato l’incendio sono ancora oggetto di indagine e accertamento da parte delle autorità competenti. Gli inquirenti stanno conducendo le dovute verifiche al fine di determinare l’origine e le circostanze dell’evento.