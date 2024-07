Le fiamme hanno invaso casa di notte mentre l'uomo stava dormendo

Un incendio è scoppiato stanotte in una casa di Altolia. Per il 74enne Giovanni Micali, che lì abitava da solo e stava dormendo, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Quando soccorritori, vigili del fuoco e carabinieri sono stati raggiunti dall’allarme e sono intervenuti, intorno alle due di notte, hanno trovato il corpo dell’uomo già semicarbonizzato.