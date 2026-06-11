 Messina. Incidente a Granatari, 3 feriti

Messina. Incidente a Granatari, 3 feriti

Alessandra Serio

Messina. Incidente a Granatari, 3 feriti

giovedì 11 Giugno 2026 - 20:07

Più serie le condizioni di una 18enne. Rettilineo temporaneamente chiuso al traffico

E’ di tre feriti il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio sul rettilineo di Granatari, dove uno scooter con due giovani a bordo ha centrato una 60enne che attraversava la strada. Nell’urto sono rimasti feriti sia i ragazzi a bordo del due ruote che, la donna centrata.

Incidente a Granatari, il bilancio

Grave una ragazza quasi 18enne, che il 118 ha trasportato in codice rosso al vicino ospedale Papardo. Qui i medici la stanno sottoponendo a tutti gli esami necessari per stabilizzare le sue condizioni, la prognosi è riservata. Tre le ambulanze intervenute sul posto, che hanno portato al pronto soccorso, oltre alla giovanissima ferita più gravemente, anche la donna a piedi che il giovane alla guida dello scooter. Saranno sottoposti a tutti gli accertamenti del caso.

Rettilineo chiuso

Sul posto anche gli agenti della Municipale, guidati dal comandante Giovanni Giardina, per ricostruire la dinamica dell’incidente. Qualche disagio per gli automobilisti in transito perché la corsia è stata temporaneamente chiusa al traffico, per consentire la messa in sicurezza e i rilievi della polizia locale.

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