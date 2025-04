Messina. Incidente autonomo in tangenziale, 50enne in prognosi riservata

L'uomo ha perso il controllo del mezzo poco dopo lo svincolo di Boccetta

MESSINA – Incidente autonomo nel primo pomeriggio di oggi sulla tangenziale di Messina, poco dopo lo svincolo di Boccetta in direzione Catania. Un 50enne, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria autovettura sbattendo prima contro le barriere e finendo poi al centro della carreggiata. Soccorso, è stato trasportato da un’ambulanza del 118 in codice rosso al Policlinico, dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Subito dopo l’incidente, sul posto sono giunti anche la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco di Messina. Il traffico ha subito dei rallentamenti per un paio d’ore, fino al regolare ripristino, avvenuto poco dopo le 16.30.