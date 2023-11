Scontro tra una vecchia Fiat 500 e un mezzo dei vigili del fuoco

Incidente, in tarda mattinata, sul viale Gazzi, all’altezza dello stadio Celeste. Ad avere la peggio, nello scontro tra una vecchia Fiat 500 e un mezzo dei vigili del fuoco, è stato il 21enne conducente dell’auto, rimasto ferito in modo serio. Feriti anche la sorella, 17 anni, che era con lui in auto, un pedone (una 24enne) e tre vigili del fuoco.