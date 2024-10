Messina, incidente sulla Tommaso Cannizzaro. Motociclista in ospedale

Il giovane ha battuto sull'asfalto. Al vaglio la dinamica dell'urto con l'utilitaria condotta da una sessantenne

Messina – E’ stato trasportato in ospedale l’uomo alla guida della moto coinvolta nell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in centro. Il mezzo procedeva lungo la Tommaso Cannizzaro in discesa quando, per cause ancora da chiarire, ha impattato contro un’auto che procedeva in direzione opposta, pochi metri a valle del semaforo a incrocio con le circonvallazioni.

Lo scontro tra la moto e l’utilitaria ha sbalzato sull’asfalto il giovane alla guida del due ruote. Al vaglio la dinamica dell’impatto.

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Municipale, ai comandi del commissario Giovanni Giardina, e i mezzi della squadra incaricata di liberare la strada. Il 118 ha trasportato il motociclista al pronto soccorso dove è stato visitato ed è stato affidato alle cure dei medici per gli accertamenti. Le sue condizioni non sembrano gravi. Sotto choc la sessantenne alla guida dell’auto, fisicamente illesa.