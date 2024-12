Ganzirri, discarica abusiva di rifiuti vista mare

Rifiuti vari e vecchie suppellettili per strada. Una situazione che si ripete in tutto il territorio. Servono sorveglianza e sanzioni dure a carico degli incivili

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Nuova discarica abusiva in via Marina (Torrente Papardo) a Ganzirri”.

Purtroppo la situazione evidenziata dal nostro lettore non è affatto nuova, come lui stesso lascia intendere, ma si ripropone ciclicamente. Da un lato questo significa che, come troppo spesso accade, Messina Servizi risana la discarica ma gli incivili ritornano a conferire le loro porcherie del tutto indisturbati. E’ un malcostume evidentemente difficile da estirpare, che si manifesta in diverse zone di Messina.

Non è, però, certamente il caso di darla vinta a chi non vuole rispettare le regole e deturpa con le sue azioni il territorio. Bisogna, al contrario, intensificare ogni sforzo, di prevenzione ma anche sanzionatorio, per sconfiggere un fenomeno dannoso per l’ambiente che genera, oltretutto, spese straordinarie di pulizia a carico del portafoglio di tutti i cittadini che pagano la TARI.