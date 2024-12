Tremonti, tra erbacce e rifiuti che ostruiscono il deflusso dell’acqua

L'inciviltà può generare conseguenze gravi per il territorio e occorre installare più videocamere

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Segnalo il grave stato di abbandono in cui versa la via San Jachiddu 100 e parti limitrofe di via San Jachiddu e Salita Tremonti. La scerbatura viene effettuata 1-2 volte l’anno (dovrebbe essere segnata nel cronoprogramma della partecipata, n.d.r.) dopo centinaia di segnalazioni al quartiere e l’abbandono di rifiuti è cosa quasi giornaliera. E’ stata richiesta anche l’adozione di idonee foto trappola per individuare i colpevoli. Nulla di fatto”.

E ancora: “Segnalo anche il grave rischio idraulico possibile per il mancato deflusso delle acque della strada, canalizzate in un compluvio di raccolta che risulta completamente pieno di rifiuti ingombranti. Anche lì poche volte si è intervenuto nella parziale pulizia dello stesso ma, puntualmente, viene (da ignoti) riempito come da foto inoltrata. Grazie anticipatamente se riusciste a far “muovere” qualcosa. Sia Messina Servizi che Quartiere sono informati”.