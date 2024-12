“Lastre di amianto abbandonate a Campo Italia”

L'amianto è un materiale molto pericoloso e non va certo abbandonato dove capita prima. Bisogna, invece, rivolgersi a ditte specialiazzate

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Eternit in parte coperto abbandonato alla ex polveriera di Campo Italia”.

L’amianto è un materiale molto pericoloso e andrebbe smaltito ricorrendo a imprese specializzate. Per non doverne affrontare i costi qualcuno se ne libera in zone dove pensa di non essere visto. Non è una grande prova di civilità e rispetto per l’ambiente.