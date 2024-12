Servizi Atm, “in certi orari Shuttle troppo affollato”

Sempre più messinesi utilizzano l'autobus per muoversi in città. Per assecondare e rafforzare questa positiva tendenza, l'Atm deve adeguare sempre meglio l'offerta di servizi alla domanda

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vi contatto per denunciare la situazione che i viaggiatori degli autobus Atm vivono ormai tutto i giorni. Lo Shuttle è troppo affollato in alcune ore. Molte persone, tra le 12 e le 15, non riescono a prenderlo per mancanza di posti. Non è più sostenibile questa situazione, è una vergogna. Lo Shuttle, per noi abitanti della zona sud, in partenza dal centro, è l’unica alternativa e se non riusciamo a prenderlo dobbiamo rimandare di ore il nostro ritorno a casa”.

Aumentare gli autobus in servizio sulla linea Shuttle

Continua il cittadino: “Per non parlare delle situazioni di litigio che si creano sull’autobus a causa del sovraffollamento. Non si può continuare così. Che organizzassero gli orari diversamente. O che aggiungessero più Shuttle. Il disagio è, inoltre, accentuato dal fatto che alcuni finestrini sono bloccati con mancanza di aria”.

La segnalazione evidenzia una situazione negativa, frutto, però, di un’importante novità positiva. Risulta, infatti, evidente che sempre più messinesi utilizzano il servizio di trasporto pubblico ed è certamente un elemento che va accolto con soddisfazione. Il risvolto a cui bisogna prontamente porre rimedio è il sovraffollamento, soprattutto in certe fasce orarie. Invitiamo, pertanto, l’Atm a tenere in debita considerazione il suggerimento del nostro lettore, a maggior ragione praticabile a fronte delle nuove assunzioni di autisti.