Amam e crisi idriche a Messina, va cambiata l’organizzazione

Non si tratta più d'emergenze. Giunta Basile e partecipata corrano ai ripari dopo l'esperienza estiva

di Marco Olivieri

MESSINA – “Amam, abbiamo un problema”. Il guasto della condotta Fiumefreddo e l’intervento con graduale ripresa dell’erogazione idrica che cosa hanno comportato in questi due giorni, con conseguenza ancora fino a domenica? Il ritorno dell’esasperazione in alcuni cittadini, con l’aumento di segnalazioni al giornale. Ad esempio, un cittadino che vive in via Consolare Pompea ha inviato una pec alla partecipata: “Segnalo il disservizio nell’erogazione idrica presso il mio domicilio. Faccio presente che solo sino alle ore 15 ho potuto utilizzare gli autoclavi condominiali, con una capacità dei serbatoi pari a 10000 lt, che però è terminata. Ciò significa che l’erogazione in zona non avviene da almeno 3 giorni. In casa ho un disabile con invalidità civile al 100% e i disagi sono notevoli. Alle ore 15.48 ho provato a contattare Amam al numero 090.3687712 e dopo un’attesa di oltre 10 minuti in coda, e scalata la priorità d’attesa, la voce guida mi invitava a richiamare! Spero in una rapida ripresa del servizio e/o fornitura tramite autobotte, altrimenti sarò costretto mio malgrado ad adire le vie legali”.

Questo è solo un esempio. Da Villaggio Aldisio a Bordonaro e altre zone, i messaggi dei lettori certificano un’incertezza e un problema crescenti. Nessuno nega gli sforzi fatti dalle amministrazioni De Luca e Basile per affrontare antichi nodi strutturali legati a una rete idrica colabrodo. Ed è positivo che ci siano importanti interventi in atto e altri che, si spera, possano essere presto finanziati, dato lo sforzo progettuale che è stato fatto. Tuttavia, non è ammissibile che non si riesca a fronteggiare al meglio i disagi dei cittadini con un’azione organizzativa adeguata.

Occorre fare tesoro delle esperienze passate e trovare soluzioni immediate

Il sindaco Basile, l’assessore Minutoli, il neo presidente Alibrandi, il Consiglio d’amministrazione e la dirigenza della partecipata devono analizzare subito la situazione. E sicuramente lo faranno. Vanno trovate soluzioni immediate e a breve e lunga scadenza per fronteggiare quella che non è più un’emergenza. La fragilità del sistema impone un’attenzione particolare a chi soffre la mancanza d’acqua. Sia nella quotidianità , sia quando avviene l’ennesimo guasto o incidente, tutto deve funzionare al meglio: dalla comunicazione agli utenti alle soluzioni per alleviare il disagio. Questa è la priorità. Altrimenti, la problematica estate che abbiamo vissuto sarà passata invano. Bisogna fare tesoro delle falle del sistema, locale e regionale, per correre ai ripari.

