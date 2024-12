L'acqua è un bene sempre più prezioso che non va sprecato. Sollecitiamo l'intervento di sistemazione della perdita

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vi invio una segnalazione in merito ad una perdita di acqua potabile in via Consolare Valeria tra il n. 94 e il n. 96 già segnalata all’Amam da oltre 10 giorni senza riscontro”.

Giriamo la segnalazione al presidente Amam, Paolo Alibrandi, affinché possa predisporre il necessario intervento di sitemazione.