Messina. Incidente tra via Pola e viale Giostra

Lo scontro per una probabile mancata precedenza

MESSINA – Incidente stradale stamani all’incrocio tra via Pola e viale Giostra. L’impatto ha coinvolto due auto, a bordo di una delle quali si trovava anche un bambino.

Ancora da accertare la dinamica esatta, ma sembrerebbe che l’incidente sia stato causato da una mancata precedenza, con una delle due auto che usciva da uno stop. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, coordinata dal comandante Giovanni Giardina, per i rilievi e la gestione del traffico.

Nonostante la notevole entità dell’impatto, le conseguenze sulle persone coinvolte non appaiono preoccupanti. I conducenti sono stati soccorsi, ma a quanto pare non avrebbero riportato conseguenze gravi.

Gli agenti stanno ora valutando l’eventuale mancato rispetto dello stop e il rispetto dei limiti di velocità nella zona.