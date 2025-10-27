 Messina. Incidente in via Adolfo Celi, ferite gravi per un ciclista

Messina. Incidente in via Adolfo Celi, ferite gravi per un ciclista

lunedì 27 Ottobre 2025 - 11:26

L'impatto con un tir

Grave incidente stradale stamani in via Adolfo Celi. Coinvolti un ciclista e un mezzo pesante, forse anche a causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia.

Il ciclista ha riportato gravi ferite. Al centro della strada quel che resta della sua bicicletta, spezzata in due tronconi, con la ruota anteriore staccata e visibile sull’asfalto.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri e della Polizia Municipale, coordinata dal comandante Giovanni Giardina, intervenuti per isolare la zona e procedere ai rilievi.

