Messina. Incidente in via Adolfo Celi, ferite gravi per un ciclista

L'impatto con un tir

Grave incidente stradale stamani in via Adolfo Celi. Coinvolti un ciclista e un mezzo pesante, forse anche a causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia.

Il ciclista ha riportato gravi ferite. Al centro della strada quel che resta della sua bicicletta, spezzata in due tronconi, con la ruota anteriore staccata e visibile sull’asfalto.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri e della Polizia Municipale, coordinata dal comandante Giovanni Giardina, intervenuti per isolare la zona e procedere ai rilievi.