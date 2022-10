Messina, incontro formativo con il Ct Massimiliano Bellarte - Tempostretto

L'associazione calciatori accoglie il tecnico della nazionale maschile di calcio a 5

MESSINA – Cresce sempre di più l’attesa per l’incontro tecnico formativo organizzato dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio di Messina con protagonista Massimiliano Bellarte, il ct della Nazionale Italiana maschile di futsal.

L’evento, in programma nella giornata di domenica 16 ottobre, si svolgerà in due diverse fasi. Dalle 10 alle ore 13 è prevista la parte teorica in aula nel “Salone delle Bandiere” di Palazzo Zanca, mentre nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, verrà dato spazio alle esercitazioni sul campo presso il PalaRescifina.

L’incontro tecnico formativo, con ingresso libero, è aperto a tecnici, dirigenti e calcettisti attesi non soltanto dal territorio messinese, ma anche dall’intera Sicilia e dalla vicina Calabria, oltre che rivolto a sportivi e appassionati di ogni genere. Un’occasione davvero unica per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze tecniche. Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Appuntamento voluto dall’Aiac Messina

Un appuntamento fortemente voluto dal presidente dell’Aiac Messina, Andrea Argento e dall’intero direttivo, in particolare dal responsabile del calcio a 5, Nino Rinaldi e dai consiglieri Arturo Carciotto e Ignazio Princiotta, che hanno curato tutti i dettagli legati all’iniziativa. “Si tratta forse del più grande evento della storia dell’Aiac Messina. Lo è – spiega con orgoglio il presidente Argento – non soltanto perché ospiteremo, mettendolo a disposizione di tutti i tecnici messinesi, un commissario tecnico in carica di una nostra Nazionale, ma anche perché, chi conosce Bellarte o ha avuto modo di seguirlo, sa lo spessore del personaggio dal punto di vista umano, culturale, tecnico, sportivo e ciò che è capace di trasmettere”.

La carriera di Bellarte

Per Massimiliano Bellarte parla un palmarès ricco di successi. Ha vinto in carriera, in ambito maschile, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana con l’Acqua&Sapone tra il 2013/14 e il 2014/15, un campionato, una Supercoppa belga e una Coppa del Benelux con l’Halle-Gooik, un campionato di B sulla panchina del Modugno e, infine, la Coppa Italia di Serie C con il Ruvo. In campo femminile può vantare lo scudetto alla guida della Salinis nel 2018/19. Da settembre 2020 è il commissario tecnico della Nazionale Italiana maschile. Bellarte giungerà in riva allo Stretto per l’incontro tecnico formativo di domenica dopo aver condotto gli azzurri, nella serata di mercoledì, nella prima uscita del main round della FIFA Futsal World Cup 2024, match pareggiato 3-3 in casa della Macedonia del Nord. L’Italia tornerà di nuovo in campo a novembre contro la Svezia capolista, per la seconda partita del triangolare.