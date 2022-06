Messina. Chiusura per l'hub vaccinale in Fiera, la Cisl non ci sta: "Scelta miope" - Tempostretto

Il segretario Alibrandi critica l'eventuale chiusura "proprio ora che i contagi aumentano e che probabilmente ci sarà necessità di un nuovo ciclo vaccinale"

MESSINA – Sull’ipotesi di chiusura dell’hub vaccinale in Fiera interviene anche la Cisl. Il sindacato attacca la decisione e spiega che sarebbe “la scelta più miope che si possa fare in questo momento”. A parlare è il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, che ha commentato l’ipotesi di smantellamento della struttura emergenziale contro il Covid.

Alibrandi: “Non si può smantellare la struttura di riferimento”

“Chi pensa che l’emergenza Coronavirus sia terminata da qualche giorno probabilmente non sta leggendo i giornali o i bollettini che parlano di un rapido aumento dei casi in tutto il Paese e anche il nostro territorio non fa eccezione, con alcuni giorni in cui si è sfiorato anche il dato di mille nuovi positivi in 24 ore – ha dichiarato Alibrandi -. Proprio ora che i contagi aumentano e che, probabilmente, ci sarà necessità di un nuovo ciclo vaccinale per proteggere i cittadini, si smantella quello che si era costruito e che funzionava bene. Tutto questo mentre negli ospedali non vengono più somministrati i vaccini ai soggetti allergici o fragili. Insomma, secondo noi non è proprio questo il momento di abbassare la guardia. Non si può smantellare una struttura che è il riferimento più importante per il territorio”.

“Inciderà su posti di lavoro e professionalità”

“È chiaro – prosegue – che la chiusura dell’hub inciderà su tutti quei posti di lavoro e quelle professionalità che, in piena emergenza, si è dimostrato sono necessari per la prevenzione e la salute dei cittadini. Vorremmo capire che ne sarà di questi lavoratori”. Una vicenda di cui si discuterà anche il prossimo 1 luglio, nel corso dell’esecutivo provinciale della Cisl a Francavilla di Sicilia.