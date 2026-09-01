 Messina. Irccs Piemonte, i contratti dei precari saranno prorogati oltre il 30 settembre

Messina. Irccs Piemonte, i contratti dei precari saranno prorogati oltre il 30 settembre

Redazione

Messina. Irccs Piemonte, i contratti dei precari saranno prorogati oltre il 30 settembre

martedì 01 Settembre 2026 - 08:30

L'obiettivo è la stabilizzazione

Primi importanti risultati nell’ambito dell’incontro tra i vertici dell’azienda Irccs Piemonte e la Cisl Fp Messina. Durante l’incontro, cui ha preso parte la segretaria generale Giovanna Bicchieri, l’azienda si è assunta l’impegno, per tramite della direttrice amministrativa Felicita Crupi, di andare in continuità con tutti i contratti di lavoro dei dipendenti precari dopo il 30 settembre.

“L’intesa – spiega Bicchieri – è stata ratificata attraverso la formalizzazione di un verbale che mette il sigillo su un impegno preso in ambito di un confronto da noi richiesto e che nella giornata odierna è stato già avviato. Un passaggio importantissimo e reso possibile in tempi rapidi grazie ad un sindacato, la Cisl Fp, che essendo soggetto titolare di contrattazione collettiva e decentrata aziendale non ha necessità di ulteriori passaggi se non quello sottoscritto in sede di delegazione trattante. Un impegno che garantisce tutti i precari a prescindere dalla disponibilità ad assumere servizi in altre aziende nella fase di emergenza. Un grande passo avanti che ancora una volta premia la strada intrapresa dal nostro sindacato a tutela delle lavoratrici, dei lavoratori e del diritto alla salute di tutti i cittadini”.

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