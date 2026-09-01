Messina. Cimitero degli Inglesi, per il progetto di valorizzazione si attendono i fondi regionali

Con lo sblocco dei fondi del FUNT e la definizione delle strutture tecniche, entra nella fase attuativa l'intervento sul "Percorso della memoria"

Trasformare l’inestimabile patrimonio d’arte e storia custodito all’interno del Gran Camposanto di Messina in un itinerario culturale permanente. Il progetto denominato “Percorso della memoria: un viaggio nell’arte funeraria del cimitero monumentale di Messina – Cimitero degli Inglesi” ha superato i passaggi formali propedeutici all’emissione del decreto definitivo di finanziamento da parte dell’Assessorato regionale al Turismo. L’opera è risultata ammessa alle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (Funt) di conto capitale per l’annualità 2024, assicurando la copertura finanziaria necessaria alla sua realizzazione.

Il focus sul Cimitero degli Inglesi

Al centro di questo specifico tassello di interventi c’è la riqualificazione dell’area del Cimitero degli Inglesi, uno degli angoli più suggestivi del Gran Camposanto, caratterizzato da una profonda stratificazione storica e da elementi architettonici e scultorei di elevato valore. L’obiettivo è trasformare la memoria storica e l’arte funeraria in un attrattore in grado di diversificare l’offerta turistica cittadina durante tutto l’arco dell’anno.

L’avanzamento delle procedure segue la linea tracciata per la trasformazione del cimitero monumentale messinese in un “museo a cielo aperto”, affiancandosi agli altri progetti di digitalizzazione, installazione di segnaletica interattiva e abbattimento delle barriere architettoniche volti a rendere la struttura completamente fruibile.

I prossimi passaggi dell’opera

Con l’aggiornamento degli elaborati progettuali e del cronoprogramma richiesti dagli uffici regionali, la macchina comunale ha completato la definizione delle strutture tecniche necessarie per seguire le fasi di progettazione esecutiva, affidamento ed esecuzione dei lavori. L’avvio delle attività sul campo rimane ora legato al decreto regionale di erogazione dei fondi, che consentirà l’inizio degli interventi all’interno del recinto monumentale.

Foto: G.dallorto / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0