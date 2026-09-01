Ha salvato due turisti a Salina, encomio speciale a Elio Benenati

Oggi la cerimonia a Palazzo Zanca

MESSINA – Si terrà martedì 1 settembre, alle ore 12, a Palazzo dei Leoni, la cerimonia per il conferimento dell’encomio speciale a Elio Benenati, capo servizio delle Riserve della Città Metropolitana di Messina e responsabile della vigilanza della Riserva Naturale Orientata “Le Montagne delle Felci e dei Porri” di Salina.

Sarà il sindaco metropolitano di Messina Federico Basile a consegnare la targa, alla presenza del sindaco di Malfa Giuseppe Siracusano. Il riconoscimento è legato all’intervento di soccorso effettuato lo scorso 6 agosto a Pollara, nel territorio di Malfa, che ha condotto al salvataggio di due escursionisti stranieri che si erano trovati in una situazione di grave difficoltà. Nei giorni scorsi anche la Fp Cgil Messina aveva annunciato la presentazione di un’istanza affinché venga avviata con urgenza

l’istruttoria volta al conferimento della Medaglia al Valor Civile a Benenati.