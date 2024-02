Messina. La consigliera Rosaria D’Arrigo passa con la Lega

Era stata eletta con la lista Basile sindaco e poi transitata nel gruppo Misto. Lega e Prima d'Italia adesso contano sei consiglieri

MESSINA – La consigliera comunale Rosaria D’Arrigo passa ufficialmente alla Lega. L’indiscrezione era circolata ormai diverse settimane fa, con l’avvicinamento della consigliera al partito del Carroccio. D’Arrigo, eletta con la lista Basile sindaco, era passata al gruppo misto il 9 gennaio 2023. Ora il nuovo cambio. Con l’arrivo di D’Arrigo il gruppo composto da Lega e Prima l’Italia conta di sei consiglieri. L’annuncio è arrivato questo pomeriggio a Palazzo Zanca, in occasione dell’incontro con il neo commissario regionale Lega in Sicilia Claudio Durigon. A fare gli onori di casa per la sua prima tappa siciliana il vicecapogruppo della Lega a Palazzo Madama Nino Germanà e il parlamentare Ars Pippo Laccoto.

Con la Lega passano anche i consiglieri della VI Circoscrizione Francesco Maggio e Salvatore Scandurra. Entrambi erano stati eletti in liste dell’area politica Sicilia Vera – Basile sindaco.