Messina. La Croce Rossa inaugura lo Sportello sociale - Tempostretto

Nei locali di viale San Martino 437, confiscati alla mafia

Lo Sportello Sociale, con sede in viale San Martino 437 nei locali confiscati alla mafia ed assegnati

al Comitato di Messina della Croce Rossa Italiana (Cri), verrà inaugurato mercoledì 14 giugno alle

ore 18:30.

I locali saranno destinati ad attività che ricadono nell’Obiettivo 2 – Sociale dell’Associazione, perché possa diventare un punto di riferimento per le famiglie in difficoltà non soltanto della III Municipalità, ma anche di quelle limitrofe.

Presenzieranno alla inaugurazione il sindaco di Messina Federico Basile, la prefetta Cosima Di Stani, gli

assessori Alessandra Calafiore e Roberto Cicala, e la delegata regionale della Cri, Santa Sicali.

I servizi

Lo Sportello Sociale rappresenta il primo punto di accoglienza ed informazione nei Comitati Cri. Costituisce un luogo di ascolto, consulenza, orientamento e facilitazione ai servizi territoriali rivolto a singoli individui e alle famiglie che si trovino in condizioni di disagio o di emarginazione sociale in

ragione di una pluralità di cause (assenza della rete familiare o amicale, impossibilità di garantire

adeguato sostentamento e protezione ad una famiglia troppo numerosa, problemi si salute o abitativi,

difficoltà ad accedere a servizi e opportunità per via di ragioni culturali o linguistiche).

Ha lo scopo di tutelare la dignità della persona in ogni situazione di disagio incentivando progetti di intervento individuale e, come da linee guida nazionali, si propone di promuovere azioni che garantiscano miglioramento della qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione.