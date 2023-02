Messina. La maggioranza chiede la riduzione della Tari utilizzando i fondi regionali - Tempostretto

Annunciati degli emendamenti al nuovo regolamento approvato dalla Giunta

MESSINA – I gruppi consiliari Basile Sindaco di Messina, De Luca per Basile e Prima L’Italia sono intervenuti sulla Tari chiedendo di utilizzare le risorse arrivate dalla Regione per ridurre l’imposta. “In piena sintonia con l’Amministrazione ed il sindaco Federico Basile – scrivono in una nota – i consiglieri comunali dei gruppi di maggioranza intervengono sulla proposta di delibera n. 45/bis del 27/01/2023 (Regolamento Tari 2023), già approvata dalla Giunta Municipale in data 27 gennaio 2023”.

“Stiamo valutando gli aspetti tecnici ed economici – spiegano i gruppi – al fine di poter presentare degli emendamenti modificativi sul Regolamento in questione. I punti in discussione, al fine di applicare una riduzione sulla Tari 2023, sono rivolti: ai titolari di utenze domestiche per le quali è attivato il servizio di raccolta di prossimità; agli utenti che possiedono immobili a disposizione; agli utenti titolari e/o con familiari a carico con invalidità del 100%”

“Inoltre – continua la nota – si prevede di poter intervenire sulla rateizzazione per il pagamento delle bollette insolute degli anni pregressi e sui cittadini che si trovano in condizione di disagio economico (certificato attraverso la presentazione dell’Isee ed i relativi parametri stabiliti), destinando a questi ultimi, totalmente o parzialmente, le somme ricevute dalla Regione Siciliana come premialità ai Comuni che hanno approvato nel triennio precedente i bilanci di Previsione nei termini indicati dalla legge”.

